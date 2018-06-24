عضو الفتوى العالمي: أفعال الناس ليست حجة على الإسلام والتصوف

علق الشيخ تامر مطر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على الفيديو المنتشر لمجموعة من الناس فى قرية طناح في محافظة الدقهلية، ظهر فى الفيديو رقص الناس أمام المسجد وأداء طقوس غريبة على الدين الإسلامي والمجتمع، خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد المسلمي بالقرية.



وقال مطر، فى لقائه على الفضائية المصرية، إن هناك فرق بين الإسلام والمسلمين والتصوف والمتصوفين، فأفعال الناس ليست حجة على الإسلام أو المنهج المتبعين له، فإن حدث تقصير أو أفعال غير صحيحة فتحتسب عليه ذاته وليس على دينه.



وأشار إلى أن التصوف له قواعد أسسها العلماء، فقالوا عنه أنه جوهر الدين وكل أعماله لابد أن تخضع للشريعة الإسلامية، فهذا الفيديو مضمونه خطأ وصلاتهم باطلة لأن الناس لم يصلوا بالطريقة الشرعية التى أرشدنا إليها الدين فلم يستقبلوا القبلة وكذلك رقصوا قبل الصلاة على بعض الأغانى والموسيقي وهذا لا يجوز شرعا.