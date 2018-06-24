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أخبار العالم

اعتقال 6 أشخاص في تركيا بزعم إهانتهم للرئيس أردوغان

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في تركيا باعتقال 6 أشخاص بزعم إهانتهم للرئيس رجب طيب أردوغان خلال مسيرة مؤيدة لخصمه الرئيسي محرم إنجيه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى اليوم "الأحد" في تركيا.

وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية أنه تم اعتقال الأشخاص الستة عقب ظهورهم في لقطات فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيها وهم يوجهون الشتائم لأردوغان، مشيرة إلى أن السلطات وجهت لهم تهمة"إهانة زعماء الدولة".

يشار إلى أن إهانة الرئيس تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد رفع أردوغان ما يقرب من 2000 دعوى قضائية ضد أشخاص لإهانته.

يذكر أنه يتنافس في سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسي سيجري تطبيقه بعد تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي جمهوري في استفتاء أجري في أبريل 2017.

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