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برلمان

برلمانى ينعي اللواء باقي زكي يوسف: سيظل حاضرا في تاريخ مصر

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:44 م
اللواء باقى زكى
اللواء باقى زكى
أمينة الدسوقى
نعى اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء باقي زكي يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر، وصاحب الفكرة العبقرية التي قضت علي أسطورة خط بارليف، قائلا إن اللواء المهندس باقي زكي سيظل حاضرًا فى تاريخ مصر على مر الأجيال للدور الذى لعبه فى حرب اكتوبر .

وأضاف الجوهرى فى بيان له، أن هذا المهندس المصرى، استطاع بذكاءه القضاء علي أسطورة اسرائيل باستحالة عبور خط بارليف حتي ولو بقنبلة ذرية، متابعا أن :"المهندس باقى زكى تقدم لرؤسائه بفكرته مستغلآ سابقة عمله في بناء السد العالي واشتراكه في ازاحة أطنان من الرمال باستخدام طلمبات الضخ، وأنه يمكن اختراق خط بارليف باستخدام طلبمات ضخ المياه، وعمل ثغرات في خط بارليف لعبور المجنزرات والدبابات والعربات".

وأوضح النائب أنه تم التدريب علي تلك الفكرة واستيراد تلك الطلمبات من ألمانيا ودخولها من ليبيا للتموية، وقد كانت المفاجأة ونجاح اقتحام خط بارليف وعبور الساتر الترابي وانتصارنا وتحرير أرض سيناء الغالبة بفضل هذا الضابط الشجاع.

وأكد الجوهرى أن اللواء باقى زكى سيظل نموذجًا مشرفًا للمؤسسة العسكرية وللجيش المصرى، وأكبر دليل على أن أبناء مصر المخلصين لا تفرقهم ديانة أو أي شئ طالما اجتمعوا على حب وحماية الوطن.

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