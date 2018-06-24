عاطل يطلق على شقيقته الخرطوش بالشرقية بسبب الميراث

استقبل المستشفى العام ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، مصابة برش خرطوش فى العينين، أطلقها عليها شقيقها، بسبب خلافات على الميراث في بلبيس، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إصابة ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، برش خرطوش بالعينين، وتم نقلها إلى المستشفى العام.



واتهمت السيدة شقيقها بإصابتها بسبب خلافات على الميراث، فيما يكثف ضباط مباحث بلبيس جهودهم لضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.