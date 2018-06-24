مليون و250 ألف جنيه لإنشاء خط انحدار بميدان الجمهورية بالمحلة

وافق اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على اعتماد مليون و250 ألف جنيه لإنشاء خط انحدار بطول 600 م وبسعة 12 بوصة بميدان الجمهورية بالمحلة الكبرى على أن يتم الانتهاء منه فى مدة 10 أيام بمشاركة أكثر من شركة تنفيذ.



يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بتطوير مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة وعمل الصيانة لها لتجنب حدوث أى مشكلات.



كما كلف المحافظ المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بمتابعة تنفيذ الآليات حفاظا على صالح المواطنين القاطنين بمنطقة الجمهورية بدائرة حي ثان.



