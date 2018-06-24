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اقتصاد

وزير البترول يشارك في مؤتمر الغاز العالمى بواشنطن غدا

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:23 ص
وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية
مصطفى خلاف - مايكل عياد
يشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات مؤتمر الغاز العالمى (WGC 2018) في دورته السابعة والعشرين، والذى يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 25-29 يونيو، بدعوة من رئيس الاتحاد الدولى للغاز ديفيد كارول، حيث يشارك غدا الاثنين ضمن فعاليات المؤتمر في برنامج "كبار المسئولين" لمناقشة العوامل الجيوسياسية للغاز الطبيعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الحكومين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي، السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومتخذي القرار.

وقال المهندس طارق الملا إن مصر تحرص على المشاركة بفاعلية في كافة المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لصناعة الغاز الطبيعى على مستوى العالم من منطلق كونها أصبحت لاعبًا رئيسيًا في هذه الصناعة، حيث تتطلع الى الاستفادة من الخبرات والرؤى المطروحة من كبار اللاعبين في صناعة الغاز على مستوى العالم بشأن القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة على كافة المستويات، فضلًا عن عرض الرؤية المصرية في هذا المجال والتي تعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار لأسواق البترول والغاز عالميًا وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الاطراف، مشيرًا الى أن هذه المؤتمرات والمنتديات تعد فرصة مواتية للترويج عالميًا للفرص الاستثمارية في صناعة الغاز في مصر من خلال القاء الضوء على المشروعات الجديدة والمجالات الواعدة والجهود المصرية الناجحة في مجال اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى.

وأوضح الملا أن مؤتمر الغاز العالمي يعد واحدًا من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال الغاز الطبيعى، والذى يعقد كل ثلاث سنوات لمناقشة أحدث التطورات حول القضايا الاستراتيجية والتجارية والتقنية والمستجدات التي تواجه كافة مراحل صناعة الغاز بمشاركة أكثر من 600 من كبار المسئولين في صناعة الغاز ووزراء البترول والطاقة في عدد من دول العالم ومنهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بالإضافة الى رؤساء الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وسوناطراك وجازبروم وبي بي وتوتال وكونوكو فيليبس وشل، لافتًا الى أن ذلك يعد فرصة جيدة لعقد لقاءات ثنائية لفتح فرص جديدة للاستثمار في قطاع البترول المصرى، مضيفًا أن المؤتمر يعد فرصة للقاء المسئولين الأمريكيين لبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة.

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