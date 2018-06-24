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أخبار العالم

الشرطة الإثيوبية تعتقل محليين استبدلوا علم الدولة بالقديم

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:37 ص
متظاهرين اثيوبيين
متظاهرين اثيوبيين في شوارع "ديسي" قاموا بتركيب العلم القديم
على صالح
اعتقلت الشرطة الاثيوبية، اليوم، الاحد، متظاهرين شباب في شوارع "ديسي" قاموا بتركيب العلم الإثيوبي السابق بدلًا من العلم الإقليمي والفيدرالي الحالي.

ووفقا لمنصة "جوبينا ستريت" الإعلامية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استبدل محليون الأعلام الإقليمية والفيدرالية في مدينة ديسي بالعلم الأحمر الأخضر الأصفر البسيط، في احتجاجات اندلعت مساء امس في تمام الساعة 6 مساء.

وأفادت بانه تم استبدال الأعلام الرسمية هذا الصباح ولكن تم إقصاؤها من قبل الشباب مرة أخرى.

واعتقلت الشرطة الشبان المتورطين ومازالت الاحتجاجات مشتعلة.

ويذكر أن علم إثيوبيا القديم كان يستخدم في الفترة ما بين عامي 1975 و1987 أما العلم الجديد فتم اعتماده في 6 فبراير 1996 ويحتوي على ألوان الوحدة الأفريفية وهي: "الأخضر والأصفر والأحمر" يتوسطها النجمة الخماسية الصفراء على القرص الأزرق: تمثل "مستقبل إثيوبيا الزاهر" وقد يكون لشعار النبالة الإثيوبي، والشعاع الأصفر المتساوي البعد وهو يمثل "المساواة بين الإثيوبيين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس".

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