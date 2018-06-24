تأجيل محاكمة إبراهيم سعيد في قضية النفقة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، تأجيل محاكمة إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق فى الدعوى 20243 لسنه 2018 لعدم سداده نفقة متجمدة لجلسة 18 يوليو للاختصاص الرقمي.



طالب هيثم السيد محامي طليقة اللاعب ابتسام علاء بتوقيع أقصى عقوبة من نص المادة 293 من قانون العقوبات والتى تنص على كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.



وقال محامي طليقة اللاعب إنه امتنع عن سداد مبلغ 1114950، رغم التنبيه عليه بالحكم الصادر لكنه رفض السداد.



وطالب دفاع طليقة ابراهيم سعيد بتعويض مدني بمبلغ 10 آلاف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية التى أصابتها من جراء ارتكاب المعلن اليه الاول لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة.



يذكر أن محكمة الأسرة بالمعادي،قضت بمنع اللاعب إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداد النفقة المتجمدة.

كان محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك، هيثم السيد حمد الله، تقدم بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.