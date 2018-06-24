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أخبار البلد

الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي لصندوق علاج الإدمان

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:06 م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2018 .

كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والمخدرات وكذلك التي تناولت الظاهرة بشكل إيجابي، من خلال طرح المشكلة وتداعياتها المختلفة والأضرار الناتجة عن الإدمان، أو الامتناع عن المشاهد التعليمية لعملية التعاطي.

وسيشهد اللقاء حضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وكبار منتجي الأعمال الدرامية والنقاد والفنانين.

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