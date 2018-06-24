أقبح كلب في العالم يفوز بجائزة مالية كبرى



في هذه المسابقة تختلف معايير اختيار الكلاب فكلما كان الكلب قبيح كلما اقترب هو وصاحبه من الجائزة، في حين تتباهى الكلاب بقبحها، بداية من سقوط الشعر وحتى الألسنة المتدلية، وتجرى المسابقة على نحو أن تسير الكلاب إلى جانب أصحابها على سجادة حمراء ، وتقوم اللجنة المنعقدة باختيار الكلب الأكثر قبحًا وتمنحه الجائزة.



استطاع الكلب "زا زا" وهو من نوع "بولدغ"، وعمره 9 سنوات، أن يحصل على لقب أقبح كلب في العالم لعام 2018 في منطقة خليج سان فرانسيسكو.وقد فاز بهذا اللقب من معرض "سونوما مارين" بمدينة بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأميريكية، ليحصل صاحب الكلب على جائزة مالية قدرها 1500 دولار أميريكي، حسبما جاء في موقع "سكاي نيوز".