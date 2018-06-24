ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أقبح كلب في العالم يفوز بجائزة مالية كبرى

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:03 م
صدى البلد
نهى حمدي
استطاع الكلب "زا زا" وهو من نوع "بولدغ"، وعمره 9 سنوات، أن يحصل على لقب أقبح كلب في العالم لعام 2018 في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وقد فاز بهذا اللقب من معرض "سونوما مارين" بمدينة بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأميريكية، ليحصل صاحب الكلب على جائزة مالية قدرها 1500 دولار أميريكي، حسبما جاء في موقع "سكاي نيوز".

في هذه المسابقة تختلف معايير اختيار الكلاب فكلما كان الكلب قبيح كلما اقترب هو وصاحبه من الجائزة، في حين تتباهى الكلاب بقبحها، بداية من سقوط الشعر وحتى الألسنة المتدلية، وتجرى المسابقة على نحو أن تسير الكلاب إلى جانب أصحابها على سجادة حمراء ، وتقوم اللجنة المنعقدة باختيار الكلب الأكثر قبحًا وتمنحه الجائزة.

ترشيحاتنا

وزير الرياضة للنواب: بحث تجاوزات كأس العالم عقب عودة المنتخب

مباراة السنغال واليابان .. واجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ اسود التيرانجا..فيديو

الانتخابات التركية .. التصويت لصالح أردوغان بالإكراه

الفيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة سياسية مسيئة

اتحاد الكرة لـ صدي البلد : محمد صلاح لم يبلغ بعثة المنتخب بقرار اعتزاله دوليا

السنغال تسجل وتهدر واليابان تتعادل في الشوط الأول .. فيديو وصور

رسميا .. الأهرام سبورت يطلب ضم حامد وجبر مقابل 5 ملايين دولار

عاجل.. انطلاق الشوط الثانى لمباراة إنجلترا وبنما.. بث مباشر

اليابان تتعادل مع السنغال بثنائية وأسود التيرانجا تتصدر المجموعة .. فيديو وصور

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

شاهد.. حالة نصب على الهواء في الست هانم

مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لغرف النوم الـPURPLE ..صور

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

مجدي أحمد علي: حان موعد استعادة الدولة دورها التنويري .. فيديو
مستشار وزير الثقافة: يجب الاهتمام بالسينما مثل المصنع .. فيديو
خالد عبد الجليل: حريصون على إنجاح صناعة السينما .. فيديو
رانيا رؤوف: المرأة سخية أكثر من الرجل .. فيديو
شاهد.. لحظة تتويج فريدة عثمان بذهبية ألعاب البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟