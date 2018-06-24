الإحصاء يعقد دورة تدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالزراعة والامن الغذائي والقضاء على الفقر،وذلك خلال الفترة من 24-26 يونيو الجاري بمقر الجهاز.



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وانطلاقًا من أهمية التنمية المستدامة وأهدافها الأممية المنشودة من قبل الحكومات لتحسين جودة الحياة بأبعادها الرئيسية الثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.



يشارك في حضور الجلسة خيرت بركات رئيس الجهاز، والسيد حسين جاوين -ممثل الفاو في مصر،بالإضافة إلى ممثلي وزرات الزراعة واستصلاح الأراضي ، والموارد والمائية والري ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،وخبراء ،متخصصين من المقرين الرئيسي والإقليمي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي .



وتستهدف ورشة العمل فهم أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه الأهدافللدول المصرية، وتقييم ما يجب تنفيذه ، وإلى تحديد الفرص الرئيسية في الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذى يركز على ثلاثة أولويات رئيسية للحكومة المصرية ، وهى تحسين الإنتاجية الزراعية ، ورفع مستوى الأمن الغذائي ، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية .



ويستهدف التدريب المعنيين بموضوع التنمية المستدامة بالجهاز والعاملين بالوزارات ذات الصلة (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الري، وزارة الزراعة ، وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة وغيرها ) .



ويتناول برنامج الورشة عدد من الجلسات المهمة على النحو التالي:

- الجلسة الأولى: وضع تصور لأهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والمحلى

- الجلسة الثانية: دعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة الوطنية

- الجلسة الثالثة: تعزيز أساليب تكاملية من خلال استدامة الغذاء والزراعة

- الجلسة الرابعة: تجديد الشراكات والسياسات والقدرات لرؤية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة



جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة قد تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر عام 2015 ، وقد تم الاتفاق على وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتشمل17 هدفًا استراتيجيًا ، وتمثل خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار ،كما تركز منظمة الفاو على مجموعة اهداف منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان توافر المياه والمرافق الصحية والإدارة المستدامة للجميع ،وغيرها من الأهداف .