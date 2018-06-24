ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الإحصاء يعقد دورة تدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالزراعة والامن الغذائي والقضاء على الفقر،وذلك خلال الفترة من 24-26 يونيو الجاري بمقر الجهاز.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وانطلاقًا من أهمية التنمية المستدامة وأهدافها الأممية المنشودة من قبل الحكومات لتحسين جودة الحياة بأبعادها الرئيسية الثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

يشارك في حضور الجلسة خيرت بركات رئيس الجهاز، والسيد حسين جاوين -ممثل الفاو في مصر،بالإضافة إلى ممثلي وزرات الزراعة واستصلاح الأراضي ، والموارد والمائية والري ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،وخبراء ،متخصصين من المقرين الرئيسي والإقليمي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي .

وتستهدف ورشة العمل فهم أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه الأهدافللدول المصرية، وتقييم ما يجب تنفيذه ، وإلى تحديد الفرص الرئيسية في الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذى يركز على ثلاثة أولويات رئيسية للحكومة المصرية ، وهى تحسين الإنتاجية الزراعية ، ورفع مستوى الأمن الغذائي ، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية .

ويستهدف التدريب المعنيين بموضوع التنمية المستدامة بالجهاز والعاملين بالوزارات ذات الصلة (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الري، وزارة الزراعة ، وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة وغيرها ) .

ويتناول برنامج الورشة عدد من الجلسات المهمة على النحو التالي:
- الجلسة الأولى: وضع تصور لأهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والمحلى
- الجلسة الثانية: دعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة الوطنية
- الجلسة الثالثة: تعزيز أساليب تكاملية من خلال استدامة الغذاء والزراعة
- الجلسة الرابعة: تجديد الشراكات والسياسات والقدرات لرؤية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة قد تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر عام 2015 ، وقد تم الاتفاق على وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتشمل17 هدفًا استراتيجيًا ، وتمثل خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار ،كما تركز منظمة الفاو على مجموعة اهداف منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان توافر المياه والمرافق الصحية والإدارة المستدامة للجميع ،وغيرها من الأهداف .

ترشيحاتنا

اعتقال 6 أشخاص في تركيا بزعم إهانتهم للرئيس أردوغان

عائشة بن أحمد: الاستعداد الجيد وراء نجاح دوري في "نسر الصعيد"

مدبولى: تسليم الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل 30 يونيو 2019 ..صور

المستشار حنفي علي جبالي رئيسا للدستورية العليا

كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

فنانون أوصوا بعدم إقامة عزاء لهم.. آمال فريد الأحدث.. ناهد شريف الأقدم.. ونشوى مصطفى تبلغ وصيتها قبل الموت

بعد فيديو السيارة.. أصالة لنوال الكويتية: تستحقي تدخلي التاريخ

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

وداعا لمشكلات البروستاتا.. إليك الحل

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى تأخير رحلات بعض القطارات

أسعار العملات في مصر اليوم .. فيديو جراف

شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟