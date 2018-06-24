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حوادث

سقوط عاطلين قبل ترويجهما 75 كيلو بانجو بالشرقية

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:43 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
وائل شاهين
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، بالتنسيق مع ضباط مباحث بلبيس من القبض على عاطلين من فايد بالإسماعيلية، بحوزتهما 75 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية اخطارا يفيد ضبط " صابر ب ع " 42 سنة عاطل مقيم فايد، و" محمد ع ع" 24 سنة عاطل مقيم فايد، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة .

وتبين أن بحوزتهما 75 كيلو بانجو ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى 2000، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27811 جنايات مركز بلبيس.

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