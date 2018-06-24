وصفة طبيعية لعلاج حصوات الكلى والمثانة

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصفة لمرضى حصوات الكلى والمثانة تساعد علي التخلص من تواجد الحصوات.
الوصفة:
-بذور البقدونس والخلة والكرفس ملعقة واحدة من هذه البذور الى كوب من الماء تغلى ثم تترك لتبرد ثم تصفى وتشرب يكرر ثلاث مرات يوميا.
و نصح "يوسف" الأشخاص الذين يتكرر لديهم تكون الحصى بعد استعمال الوصفة بما يلي بشكل دائم :
- اضافة ملعقة من خل التفاح الى كوب من الماء الفاتر وشربها مرتين يوميا بعد الافطار وبعد العشاء وذلك لعدم تكون الحصى مرة اخرى .
و-مرضى الحصى بشكل عام الاكثار من اكل الفجل والبصل لما فيهما من خواص مدرة للبول وطاردة للحصى .