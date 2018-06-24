ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

وصفة لمحاربة السعال بدون أدوية

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:01 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تحمل الكثير من أدوية السعال المهدئات، ما يجعل الأطفال فى حالة نعاس دون أن تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة، وإليك وصفة طبيعية لحل المشكلة يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى تعمل العجائب فى هذه الحالة.

وصفة زيت الخردل والتدليك بالثوم:
المكونات:

3-4 فصوص من الثوم المقشر

ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل

طريقة:
1) قومى بتسخين زيت الخردل حتى يصبح ساخنًا وقم بإخراجه من النار.

2) افرمي الثوم إلى قطع صغيرة وأضيفيها إلى زيت الخردل الساخن.

3) دع الثوم ينقع في الزيت لبعض الوقت.

4) بعد 15 دقيقة، مزيل الاحتقان الطبيعي جاهز للاستخدام.

5) ضع الزيت على الصدر وتدليك بلطف.

6) يمكنك تخزين الخليط في حاوية محكمة الغلق للاستخدام في المستقبل.

ترشيحاتنا

إصابة مدرب منتخب البرازيل خلال لقاء كوستاريكا

أردوغان يواصل اعتقال معارضيه بتهمة التخطيط للانقلاب

300 جنيه علاوة لدعم الموظفين بعد تحريك أسعار المحروقات.. فيديو

التعليم تعلن نتيجة تصحيح عينات الفيزياء والتاريخ

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

عفريت الثانوية العامة تنشر إجابات الأحياء والديناميكا وعلم النفس

مجلس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

5 سباحين مصريين يتأهلون لنهائيات دورة العاب البحر المتوسط

اليوم.. الظهور الأول لجهاد جريشة فى كأس العالم

فنانون أوصوا بعدم إقامة عزاء لهم.. آمال فريد الأحدث.. ناهد شريف الأقدم.. ونشوى مصطفى تبلغ وصيتها قبل الموت

أمراض كارثية تخفيها انتفاخات العين والهالات السوداء

كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

برج العرب الجديدة: إنجاز 90% من عمارات دار مصر.. فيديو
وزير العدل: إنشاء أكاديمية لإعداد كوادر وكفاءات شابة.. فيديو
عبد العال: الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات حلم تحقق اليوم
مخطط لتكريك نهر النيل وضمان حرية الإبحار.. فيديو
عرفات: تطوير المجرى النهري لتفعيل النقل متعدد الوسائط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟