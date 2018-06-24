وصفة لمحاربة السعال بدون أدوية

تحمل الكثير من أدوية السعال المهدئات، ما يجعل الأطفال فى حالة نعاس دون أن تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة، وإليك وصفة طبيعية لحل المشكلة يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى تعمل العجائب فى هذه الحالة.



وصفة زيت الخردل والتدليك بالثوم:

المكونات:



3-4 فصوص من الثوم المقشر



ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل



طريقة:

1) قومى بتسخين زيت الخردل حتى يصبح ساخنًا وقم بإخراجه من النار.



2) افرمي الثوم إلى قطع صغيرة وأضيفيها إلى زيت الخردل الساخن.



3) دع الثوم ينقع في الزيت لبعض الوقت.



4) بعد 15 دقيقة، مزيل الاحتقان الطبيعي جاهز للاستخدام.



5) ضع الزيت على الصدر وتدليك بلطف.



6) يمكنك تخزين الخليط في حاوية محكمة الغلق للاستخدام في المستقبل.



