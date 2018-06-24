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كأس العالم

عبدالظاهر السقا: مواجهة منتخب مصر والسعودية ديربي صعب

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:57 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطني الأسبق ومدرب فريق نجوم المستقبل، إن مباراة مصر والسعودية هى مواجهة ديربي بين فريقين كبيرين، لافتا إلى أن المنتخبين لديهما هدف واحد وهو ترك ذكرى طيبة في كأس العالم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، مباريات الديربي يعقبها أحداث تترتب على النتيجة".

وأكمل: "أتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين، ولا يشوبها أي أحداث".

وأوضح: "مع الهزيمة تخرج كل المشكلات، الجماهير تلتف إلى أصغر شيء، اللاعبين يحصلوا على الخبرات من هذه المواقف".

واستطرد: "أثناء الفوز يتغاضى الجميع عن أي مشكلات، وعلى اللاعبين التعامل مع كل المواقف بهدوء كبير واكتساب الخبرات".

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