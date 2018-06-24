طلاب ثانوية الفيوم: وقت امتحان الديناميكا غير كاف.. فيديو

أدى طلاب الثانوية العامة القسم العلمى بالفيوم امتحان الثانوية العامة فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) اليوم، الاحد، بجميع لجان امتحانات المحافظة الـ35 لجنة.



أكد طلاب القسم العلمى بأن الامتحان كانت به بعض النقاط الصعبة والوقت غير كاف للاجابة عنها.



وأضاف حازم ياسر محمد طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم إن الامتحان كان به مسألة واحدة صعبة، وباقى أسئلة الامتحان سهلة.



وأوضح يوسف ماجد طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية (علمى رياضة) الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كان غير كاف.

