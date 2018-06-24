تعليم جنوب سيناء يعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة

اعتمد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك طبقا لقواعد وتعليمات وزارة التربية والتعليم.



وجاءت المواعيد على النحو التالي:



الصفوف الثالث الابتدائي والرابع والخامس تبدأ الامتحانات بهم من السبت 7 يوليو حتى 10 يوليو والصف السادس الابتدائي من 14 يوليو وحتى17 يوليو، والصف الاول والثاني الإعدادي من 7 يوليو وحتى 12 يوليو، والشهادة الاعدادية من السبت 14 يوليو وحتى الخميس 19 يوليو.



بينما تبدأ امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي العام من السبت 7 يوليو حتى الاحد 15 يوليو.



وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الصناعي بمدرسة ابو رديس الصناعية لتكنولوجيا البترول يوم السبت 7 يوليو وحتى الاحد 15 يوليو.



والصف الأول والثاني الثانوى للتعليم والتدريب المزدوج "قسم تحلية المياه" تبدأ من 7 يوليو وحتى الخميس 12 يوليو، بينما يبدأ امتحان الدور الثانى للصف الأول والثاني الثانوي التجارى من السبت 7 يوليو وحتى الخميس 15 يوليو.



والصف الاول والثاني الفندقي من7 يوليو وحتى 15 يوليو، والصف الاول والثاني الثانوي الصناعي والزراعي من7 يوليو وحتى 15 يوليو.



وتبدأ امتحانات الدور الثاني للصفوف النقل بتعليم "الفصل الواحد" من 7 يوليو وحتى 17 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للصم وضعاف السمع للصف الرابع والسابع من السبت 7 يوليو وحتى الثلاثاء 10 يوليو.

