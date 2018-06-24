ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية أمام مجلس جامعة بنها.. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:41 م
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الإستراتيجى لجامعة بنها ان لجنة متابعة الخطة الإستراتيجية بالجامعة تقوم بإعداد تقريرها عن ما تم تنفيذه من الخطة فى مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى يونيو الحالى. 

وأشار عبدالعزيز الى ان اللجنة تراجع مؤشرات التنفيذ التى نجحت كليات الجامعة فى تحقيقها كما ترصد اللجنة أوجه القصور فى التنفيذ تمهيدا لاعداد التقرير النهائى لعرضه على مجلس الجامعة 

وأضاف مدير التخطيط الإستراتيجى للجامعة أنه تم عقد اجتماع اليوم للجنة المتابعة حضره اعضاء اللجنة الـ 21 وتمت مناقشة خطوات العمل وما تم انجازه من تقرير المتابعة حتى الآن. 
تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية أمام مجلس جامعة بنها.. صور
تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية أمام مجلس جامعة بنها.. صور
تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية أمام مجلس جامعة بنها.. صور

ترشيحاتنا

بشار الأسد يكشف موقفه من الترشح لرئاسة سوريا لفترة جديدة

اتحاد الكرة يكشف إمكانية رحيل كوبر عقب مواجهة السعودية

القوات المسلحة تنهى إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بمصر.. فيديو وصور

وزير الكهرباء يشدد على ضرورة التأكد من القراءات

ريال مدريد يرفض رحيل نجمه فى الصيف

الويشى: محمد صلاح غير صورة اللاعبين المصريين في أوروبا

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مهاجم الأهلي السابق: حسام حسن صنع فريقا رائعا للمصري

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رضا الويشي: الأهلي لا تؤثر عليه أي عوامل خارجية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

فيديو

أبوالعينين: مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية.. فيديو وصور
أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو
شاهد.. طريقة تحضير البرجر الصحي في المنزل
بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا
نصر: الاتحاد العربى للتحكيم نموذج تحميه دولة القانون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟