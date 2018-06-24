تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية أمام مجلس جامعة بنها.. صور

أكد الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الإستراتيجى لجامعة بنها ان لجنة متابعة الخطة الإستراتيجية بالجامعة تقوم بإعداد تقريرها عن ما تم تنفيذه من الخطة فى مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى يونيو الحالى.





وأشار عبدالعزيز الى ان اللجنة تراجع مؤشرات التنفيذ التى نجحت كليات الجامعة فى تحقيقها كما ترصد اللجنة أوجه القصور فى التنفيذ تمهيدا لاعداد التقرير النهائى لعرضه على مجلس الجامعة



