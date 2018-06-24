وزارة السياحة الأردنية تحتفل باليوم العالمي للموسيقى

احتفلت وزارة السياحة والآثار الأردنية، باليوم العالمي للموسيقى، بتنظيم عشرات الفعاليات الموسيقية والترفيهية المجانية في جميع أنحاء المملكة.



وقالت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب - في بيان اليوم الأحد - "إن هذه المناسبة عالمية وتعد فرصة كبيرة للأردن للتعريف بثقافته الغنية وتقاليده، وتنوّع إبداعه للجمهور العالمي، فضلًا عن أنّها تفسح المجال أمام فنّانينا الطموحين لإظهار مواهبهم إلى العالم".



وأضافت "إنّنا نحرص دومًا على منح الأردنيين والزائرين على حد سواء تجارب استثنائية لاكتشاف الأردن، ومن خلال عروضنا المتنوعة ستتاح للجميع اكتشاف جمال الأردن أرضًا وحضارة وثقافة".



وأوضحت عناب أن الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي أقيمت في جميع محافظات المملكة كانت مجانية، وأقيمت في الساحات والمدرجات والميادين التاريخية، ومراكز التسوق، وغيرها من الأماكن التي يرتادها عدد كبير من الناس، لافتة إلى أن هذه المناسبة فرصة لبثّ الحياة في شوارع مختلفة في الأردن، فمن خلال الموسيقى المحلية والعالمية سيجد الجمهور نوعا من الترفيه، ويتعرّف إلى أنواع جديدة من الموسيقى.

