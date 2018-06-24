بعد تحولها إلى موضة بين الشباب.. الساعات الذكية.. جاسوس يعمل بـ الثانية.. وخبراء: أجهزة قياسات المجهود البدني قد تأتي بعواقب وخيمة

تقرير دولي: تستخدم في مراقبة التحركات واستغلال البيانات الشخصية لمالك الساعة

المعلومات الشخصية سلعًا غالية الثمن.. والبريد الاإلكتروني يحديد معلومات مفصَّلة عن الضحية

الساعات الذكية ترسل بيانات إلى أطراف خارجية دون علم المستخدم

ارتداء الشباب والشابات للساعات الذكية أصبح من التقاليع الجديدة والموضة خصوصًا مع انتشار "صالات الجيم" وغيرها من الانشطة التي تحتاج الي مثل هذه الأجهزة الحساسة، وما يلفت الانتباه إلى خطورة القضية أن هناك تقارير دولية صدرت مؤخرًا تحذر من أنها بمثابة جاسوس يعمل بـــــــ "الثانية" ويراقب كل التحركات وينقل جميع البيانات إلى جهات خارجية غير معلومة للشخص الذي يستخدم مثل هذه الأجهزة، ونظرًا لخطورة الموقف خاصة مع تزايد اقبال الشباب عليها.. "صدي البلد " يدق ناقوس الخطر من خلال السطور التالية.أظهرت تحليلات جديدة أجرتها كاسبرسكي لاب العالمية المتخصصة فى تأمين المعلومات وتتعلق بتأثير انتشار إنترنت الأشياء في حياة المستخدمين اليومية وبأمن معلوماتهم، أن الساعات الذكية يمكن أن تصبح أدوات للتجسس على مستخدميها من خلال تجميع إشارات مقاييس التسارع والجيروسكوب الصامتة، التي يمكن اللجوء إليها بعد تحليلها لخلق مجموعات من البيانات الشخصية الخاصة بمالك الساعة.وأشارت الشركة المتخصصة في أمن الحواسيب، إلى أنه إذا ما أسيء استخدام هذه البيانات من جهات خارجية، قد يتعرض المستخدم إلى خطر مراقبة تحركاته كلها، منها استخدامه معلوماته الحساسة.وأظهر قطاع الأمن الإلكتروني بالشركة خلال الأعوام الماضية أن البيانات والمعلومات الشخصية أصبحت سلعًا غالية الثمن، وذلك بسبب الاستخدامات الإجرامية اللامتناهية لها، مثل التشخيص الرقمي المعقد لضحايا مجرمي الإنترنت، وأيضًا لفائدتها في وضع تنبؤات للسوق مبنية على تصرفات المستخدمين.وأوضح قطاع الأمن الإلكتروني بالشركة أنه مع ازدياد قلق المستهلكين حيال إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية، لا سيما مع زيادة تركيز الكثيرين على المنصات الإلكترونية وطرق تجميع البيانات، بقيت مصادر خطر أخرى أقل وضوحًا غير محمية بما فيه الكفاية، ومنها على سبيل المثال، أجهزة متابعة النشاط البدني والرياضى التي يستخدم الكثيرون كوسيلة للحفاظ على نمط حياة صحي، لكن ذلك قد يكون له عواقب خطرة.وأفاد تقرير كاسبرسكي لاب بأنه عادة ما تستخدم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، كالساعات الذكية وأجهزة متابعة النشاط البدني، في الأنشطة الرياضية لمراقبة مستويات اللياقة البدنية واستلام التنبيهات المتعلقة بها، وتأتي معظم هذه الأجهزة بأجهزة استشعار للتسارع، مدمجة بحساسات للتدوير (جيروسكوب) لعد الخطوات وتحديد موقع المستخدم.وقرّر خبراء كاسبرسكي لاب البحث في طبيعة المعلومات التي قد تعطيها أجهزة الاستشعار والحساسات هذه لأطرافٍ وجهات خارجية غير مصرح لها الوصول إليها، وأخذ نظرة أقرب على عدد من الساعات الذكية من عدة شركات.واستطاع الخبراء تطوير برنامج بسيط للساعات الذكية يسجل الإشارات من حساسات التسارع والتدوير بهدف فحص هذه المسألة. وتم تخزين البيانات المسجلة إما على ذاكرة الجهاز أو نُقلت إلى هاتف محمول عبر تقنية بلوتوث.وأشار الخبراء إلى أنه يمكن تحديد الأنماط السلوكية والفترات الزمنية التي كان المستخدم يتحرك فيها والأماكن التي ذهب إليها، ومدى الوقت المستغرق في ممارسة تلك الأنشطة، وذلك من خلال خوارزميات رياضية متاحة لغرض عمليات المعالجة الحوسبية في الجهاز الذكي، موضحين أن الأهم من ذلك أنه كان يمكن أيضًا تحديد أنشطة حساسة قام بها المستخدمون، مثل إدخال كلمة مرور على الحاسوب (بدقة بلغت 96%)، وإدخال الرمز الشخصي على جهاز الصراف الآلي (بدقة 87%)، وفتح قفل الهاتف (بدقة 64%).وأوضحت الدراسة أن مجموعة بيانات الإشارات بحد ذاتها تُعتبر أنماطًا سلوكية فريدة تختلف من مالك جهاز لآخر، ويُصبح باستطاعة أي طرفٍ خارجي، إذا ما أحيط علمًا بذلك، أن يذهب إلى مدى بعيد محاولًا تحديد هوية المستخدم، إما من خلال عنوان بريد إلكتروني يُطلب خلال عملية التسجيل في التطبيق، أو من خلال الوصول لمعلومات دخول إلى حساب عبر جهاز يعمل بنظام أندرويد، وبعدها يصبح الأمر مسألة وقتٍ فقط حتى يتم تحديد معلومات مفصَّلة عن الضحية، بما فيها الأنشطة الروتينية اليومية واللحظات التي يتم فيها إدخال بيانات شخصية مهمة، يمكن بسبب ارتفاع قيمتها، أن يجد الضحية نفسه في عالمٍ يُستغل فيه لتحقيق الربح المادي.وأضافت الدراسة أنه حتى إن لم يتم استغلال هذا الأمر في الربح المادي، ولكن لتحقيق أغراض خبيثة، فقد تكون العواقب المحتملة فقط محصورةً بخيال المجرمين ومدى خبرتهم التقنية، فإنه على سبيل المثال، بإمكان المجرمين فك تشفير الإشارات المستلمة باستخدام الشبكات العصبية، أو قطع الطريق أمام الضحايا، أو وضع أجهزة قراءة البطاقات في أجهزة الصراف الآلي المفضلة لديهم.وشهد فريق خبراء كاسبرسكي لاب كيف بمقدور المجرمين تحقيق دقة قدرها 80% عند محاولة فك تشفير إشارات التسارع وتحديد كلمة المرور أو الرمز باستخدام بياناتٍ أُخذت من الساعة الذكية فقط.وقال سيرجي لوري، الخبير الأمني والكاتب المشارك في إعداد الدراسة البحثية لدى كاسبرسكي لاب، إن الأجهزة الذكية القابلة للارتداء ليست مجرّد أدوات مصغرة، بل أنظمة فيزيائية إلكترونية تتمكن من تسجيل العوامل الفيزيائية وتخزينها ومعالجتها.وأضاف: "أوضح بحثنا أن الخوارزميات البسيطة التي تعمل على الساعات الذكية بحد ذاتها كافية لتشخيص إشارات التسارع والتدوير الفريدة، ويمكن بعد ذلك أن تستعمل هذه التشخيصات لاكتشاف هوية المستخدم وتتبع تحركاته، وصولًا إلى لحظات إدخاله المعلومات الحساسة، وكل ذلك من خلال تطبيقات سليمة مخصصة للساعات الذكية بإمكانها إرسال البيانات إلى أطراف خارجية من دون علم المستخدم".وينصح باحثو كاسبرسكي لاب المستخدمين بالانتباه للسلوكيات غير المعتادة وعدم التجاوب معها خصوصا إذا أرسل تطبيق طلبًا للحصول على معلومات عن الحسابات الشخصية، فإن ذلك يدعو للقلق، لأن المجرمين بوسعهم بناء "بصمة رقمية" بسهولة عن مالك الجهاز وكذلك اذا أرسل التطبيق أيضًا طلبًا للحصول على بيانات عن الموقع الجغرافي، فهذا أيضًا يدعو للقلق.وأشار الباحثون إلى أنه ينبغي ألا يُعطي المستخدم تطبيقات تتبّع الأنشطة واللياقة البدنية التي ينزلها على جهازه صلاحياتٍ غير ضرورية أو استخدام بريده الخاص بالعمل ضمن بيانات الدخول إلى الحساب، منوهين بأن الاستهلاك السريع لبطارية الجهاز يُعدّ أيضًا سببًا للقلق، فإذا انتهى شحن البطارية خلال بضع ساعاتٍ بدلًا من يوم كامل، يجب على المستخدم تفقد ما يفعله الجهاز بالضبط، لأنه من الوارد أنه يقوم بتدوين سجلات لإشارات معينةٍ أو يرسلها إلى مكانٍ آخر.