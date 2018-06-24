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أخبار البلد

الكحلاوي: إنشاء متحفين على غرار المصري الكبير

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:41 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - ارشيفي
محمود نوفل
ثمن الدكتور محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، جهود الدولة في الحفاظ على الثراث المصري من خلال إنشاء المتحف المصري الكبير الذي سيضم بين جنباته العديد والعديد من القطع الأثرية، لافتا إلى أن مصر بدأت في بناء هذا المتحف بمنحة يابانية، لكن نقص الإمكانيات والوضع السياسي الحرج الذي مر على البلاد تسبب في عدم الانتهاء منه.

وأوضح الكحلاوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، إضافة إلى قلة الإمكانيات هو ما أدى إلى عدم ظهور المتحف إلى النور حتى الآن، مشيرًا إلى أن العمل يسير لكن بشكل بطيء، ومع ذلك تم الاتفاق على إنشاء متحف الحضارة، إضافة إلى المتحف الإقليمي الموجود في قلب شرم الشيخ.

وأكد أمين عام اتحاد الأثريين العرب أن المتحف المصري الكبير شيء مذهل يتم عمله في بيئة طبيعية، لا سيما في ظل وجوده في الهضبة وخلفيته الهرم، لافتا إلى أننا أمام رؤية متحفية مفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في مصر.

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