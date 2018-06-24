الوزراء يشكر الاستثمار على تفعيل منظومة الشكاوى

تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - اليوم السبت - خطاباً من أمانة مجلس الوزراء، يشيد بجهود الهيئة فى مجال تفعيل منظومة تلقى الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل مع هذه الشكاوى بما يسهم في حل مشكلات المستثمرين على نحو يعزز مناخ الاستثمار ويخدم بيئة الأعمال في مصر.





وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بيان اليوم أن الخطاب وجه الشكر لمنى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولجميع العاملين بالهيئة، على الجهود المبذولة في تفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل المنظومة بجميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة.



