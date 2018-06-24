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فن

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان زايد للإبداع تحت اسم صلاح السعدني

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:04 م
صدى البلد
سمر سعد
انطلقت فعاليات "مهرجان زايد الدولي للإبداع" في دورته الثالثة لعام ٢٠١٨ ؛ وتضمن حفل الافتتاح بالمقر الرئيسي لجامعة النيل بالشيخ زايد؛ الإعلان عن برنامج المهرجان الذي تستمر فاعلياته حتي نهاية شهر يونيو الجاري وتشمل عدد من الأمسيات الشعرية والغنائية والندوات الثقافية والفنية والأدبية وبطولات رياضية تشمل رياضات (البلياردو - الشطرنج - كرة القدم ) وورش للأطفال في مجالات التكنولوجيا وتنمية الذات.

ويحمل المرجان في دورته الثالثة أسم الفنان الكبير "صلاح السعدني" تأكيدّا على دور الفن والفنانين في إثراء الحياة العامة والثقافية والإبداع وليست الفنية فقط

وشهد المهرجان خلال حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني تقديرا لمشواره الفنى وتسلمتها ابنته بالنيابة عنه.

وصرح المهندس عادل لطفي رئيس المهرجان؛ أن الهدف الرئيسي من استمرار المهرجان للسنة الثالثة، هو إبراز قدرة سكان الشيخ زايد على الإبداع وخاصة الشباب ونشر النشاط الثقافي في المدينة ؛ خاصة وأن فكرة إقامة المهرجان من بدايته جاءت من جمعية مستثمري الشيخ زايد؛ ويسعى المهرجان في هذه الدورة أن تكون الشيخ زايد مدينة نموذجا للسعادة؛ متمنيا أن يحقق المهرجان في دورته الثالثة أهدافه؛ خاصة وأن إقبال سكان المدينة على أنشطته المختلفة يجعله حدثا ثقافيا هاما يثري الحركة الثقافية في مصر بالكامل.

وأكد رئيس المهرجان أن هذه الدورة تأتي برعاية عدد من الشركات المهتمة بالتنمية المجتمعية؛ وعدد من المؤسسات الثقافية الرائدة والتي أصبحت شريكة في تنظيم هذا الحدث وهم (جامعة النيل الأهلية الشريك الرئيسي في فعاليات المهرجان منذ دورته الأولى - ومركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة - وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي استضافت معرض الكتاب الخاص بالمعرض - وساقية عبد المنعم الصاوي التي تشارك بالعديد من الفعاليات الثقافية - ونادي الشيخ زايد الذي ينظم البطولات الرياضية - وجهاز مدينة الشيخ زايد الذي وفر العديد من التسهيلات لصالح المهرجان).

وقال المهندس أحمد إبراهيم رئيس مدينة الشيخ زايد؛ إن المهرجان سيكون في أقوى نسخة له هذا العام وسيسعى لأن يكون مهرجانا سنويا ثابتا يشارك فيه سكان المدينة ويكون علامة مميزة لها في السنوات القادمة.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم عددا من الأسماء منهم: الكابتن أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي العالم؛ المحاسب عمرو عبد الفتاح -أمين عام المهرجان؛ د. أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب.

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