شاهد .. قتل مراهق بالساطور.. والقاتل يعتذر على مواقع التواصل

سقط مراهق بعمر 15 عاما جثة هامدة، بمنطقة برونكس بمدينة نيويورك، بعد ضربه بوحشية حتى الموت بالساطور، من قبل مجموعة من العصابات، حيث كان ضحية لخطأ في تحديد هويته الشخصية لاعتقاد العصابة، انه كان متورطا في فيديو اباحي، حيث اعتذر زعيم العصابة على ما فعله بالمراهق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعتقد المحققون أن ليساندرو جوزمان فيليز (15 عاما) اشتبه فيه عن طريق الخطأ بقيامه بتسجيل شريط إباحي عبر الإنترنت مع إحدى أقارب المهاجمين قبل ذبحه خارج بقالة زيسارينا بمدينة نيويورك الساعة 11.40 مساء الأربعاء الماضي.



جاء ذلك عندما وصفت أم الضحية، التي تدعى لياندرا فيليز، البالغة من العمر 48 عاما، ابنها بأنه طفل "مطيع" لا يرتبط بأي صلة مع العصابات، حيث سجل في برنامج شرطة نيويورك ليصبح ضابط شرطة وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".



وأظهرت لقطات مسجلة أفراد عصابة يسحلون مراهقا ويضربونه بالساطور أمام أحد محلات البقالة، بعد أن تم سحبه على الأرض ليتركوه جثة هامدة.



