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أخبار البلد

وزير العدل: إنشاء أكاديمية لإعداد كوادر وكفاءات شابة.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:11 م
صدى البلد
نهلة الشربينى - سلمى عبد الناصر كريم ناصر
قال حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمة له ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، إن الكيانات الخاصة بالتحكيم الدولي تلعب دور أساسي لتفعيل الدور المحوري الاقتصادي في الوطن العربي كما أنها تعد بذرة جيدة لزرع تكتل اقتصادي يمثل الاقتصاد العربي أمام التكتلات الاقتصادية الدولية.

واضاف خلال المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد اليوم الأحد، أنه يشيد بالدور المحوري للأمانة العامة للمجلس في تعميق نهج التحكيم من خلال إنشاء أكاديمية للتعليم لإعداد كوادر وكفاءات شابة للتعامل مع العولمة وما يواجه متطلبات ومراحل التنموية في الاتحاد العربي، فلا يمكن لمكاتب قانونية وحدها الحفاظ على الحقوق الشركات والمؤسسات الكبرى.

وكان انطلق المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث يأتي على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العنيين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطي و المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثل عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ودشُن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الشهر الماضي، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ويشمل الاتحاد محكمة اقتصادية، بالإضافة إلى غرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تدريب وتثقيف لتنمية وتطوير المحكمين العرب، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم.

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