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أخبار البلد

وزير النقل يكشف لصدى البلد تفاصيل مشروع تتبع الوحدات النهرية

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:58 م
أحمد أبوشوشة
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة وضعت حجر أساس لميناء نهري في سوهاج وآخر في قنا، وسوف نضع حجر أساس لميناء محافظ أسيوط، وهذه الموانئ سوف تطرح للقطاع الخاص، وعلى القطاع الخاص ان يبني بحق انتفاع لمدة معدة معينة، أما الدولة فستعمل على تطهير البنية التحتية وتامين المجرى الملاحي ورفع منظومة الأمان، وهذا سيساهم في خفض نسب الحوادث على الطرق، بالإضافة إلى أن النقل عن طريق النهر أمن وأقل تكلفة، وسيقلل من الأحمال والكثافات على الطرق.

وكشف وزير النقل لـ"صدى البلد" عن تفاصيل مشروع تتبع الوحدات النهرية قائلا: "مشروع تتبع الوحدات النهرية، وهو مشروع بقرض نمساوي قيمته 9.2 مليون يورو، يتم من خلاله عمل خرائط إلكترونية لكامل المسار النهري من القاهرة إلى أسوان، وسيتم تزويد الوحدات النهرية المختلفة بـهذه الخرائط الإلكترونية، وهذا المشروع سيمكننا من توفير الملاحة النهرية على مدار 24 ساعة، حيث ستوفر بكل وحده نهرية رؤية كاملة للمسار المحيط به، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تحكم بهيئة النقل النهري يمكن من خلالها رؤية المسار النهري بالكامل".

وأضاف الوزير أننا نعمل حاليا على القضاء على كل مشكلات النقل النهري، وتوقيع البروتوكول مع هيئة قناة السويس لتطوير المنظومة هو جزء من عدة خطوات تتخذها الوزارة للنهوض بالنقل البحري في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الري العام الماضي، اصبحت الوزارة من خلاله مسئولة عن إدارة وصيانة الأهوسة وليست وزارة الري.

وأشار "عرفات" إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت تواجه الوزارة هي تأمين المجرى الملاحي وستقوم قناة السويس، بموجب البروتوكول الموقع اليوم، بعمليات تكريك من نجح حمادي إلى القناطر، بالاضافة إلى ان وزارة النقل تعاقدت مع شركة "الكراكات" التابعة لوزارة الري لتكريك المجرى الملاحي من أسوان إلى نجح حمادي، مضيفا: "فنحن الأن نتحدث عن مساعدات ملاحية عديدة تكفل عنصر الأمان لسير الوحدات النهرية في مجرى النيل وأتوقع طفرة في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة".

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