ضبط 130 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات، حملة أمنية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط كافة أشكال الغش التجارى واستغلال السلع، وتمكنت من ضبط 130 قضية تموينية متنوعة.



أسفرت جهود الحملة فى الغربية، عن ضبط 42 قضية تموينية متنوعة، فيما تمكنت مباحث التموين بسوهاج بتوجيه حملة تموينية مكبرة وتمكنت من ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، وفى المنوفية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 32 قضية تموينية متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النابة المختصة لتتولى التحقيقات.

