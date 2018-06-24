التصرف الصحيح للأوراق التى تحتوي على آيات أو لفظ الجلالة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان لديه أوراق مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم أو الأحاديث التى بها لفظ الجلالة ويخاف أن توطأ الأقدام فيجوز له حرق هذه الاوراق أو دفنها فى مكان بعيد عن وطء الأقدام.



وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال « ما حكم ورق الجرائد فى الاستعمال الذى يحتوى على لفظ الجلالة؟»، أن هذه قبل ان تكون مسألة فقهية هى مسألة ثقافية فلابد ان يكون هناك ثقافة بأن أى ورق تحتوى على آيات من القران أو ذكر لفظ الجلاله أو أسماء الله الحسنى أو أسماء الأنبياء لابد أن نحترمها ونتعامل معها بأن نضعها فى فرامة الورق فإن لم توجد فنحرقها ولكن الأهم أن نتخلص منها بطريقة لائقة لأنها كانت محلا لأشياء مقدسة لاسم الله وغيره فهذه تحتاج ثقافة حتى لا نؤثم غيرنا.

