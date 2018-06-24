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أخبار البلد

سهولة علم النفس وصدمة الأحياء لطلبة الثانوية العامة.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:00 م
صدى البلد
شيرين عادل _ وسام مختار
اختلف المشهد بين فرحة شعبة الأدبى لطلبة الثانوية بمادة علم النفس بسهولة أجزائه وخاصة علم الاجتماع ونظريات بن خلدون مقارنة بصعوبة الأحياء لشعبة العلمى علوم وأسئلة المناعة، وDNA وخروجه عن التوقعات، فضلا عن ضيق الوقت الذى طاردهم طيلة فترة أدائهم للمادة.

استطلعت عدسة صدى البلد أراء طلبة الثانوية العامة عقب أداء مادتى الأحياء، وعلم النفس لشعب العلمى علوم ، الأدبى ومستوى مضمون أسئلتهم.

"خلصنا علم النفس فى ساعة وربع" وهو ما قاله أحمد طه، مؤكدا فرحة الطلبة بأسئلة علم النفس وخاصة علم الاجتماع.

وأشارت نرمين على، على سهولة علم النفس وهو ما توقعناه وأكده لنا المدرسون وبعده التام عن الغموض والأسئلة المركبة.

وعلى النقيض أكد سمير طه أن "الأحياء فى مستوى "جابر بن حيان"، لصعوبة أجزاء المادة وهو ما وصفها بـ "المعقدة وفى مستوى العلماء".

وتابع منير فتحى، احتواء الأحياء على جزئيات مركبة والخاصة بأسئلة المناعة، والحمض النووى DNA وتضمينه ٤٥ سؤالا اجباريا، وسؤالين فقط منهم اختيارى.

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

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