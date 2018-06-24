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نواب ديمقراطيون: مركز تورنيو بتكساس جزء من نظام إفلاس أخلاقي

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:16 م
صدى البلد
أ ش أ
قال ممثل عن الحزب الديمقراطي الأمريكي عقب زيارته لمركز احتجاز مؤقت للمهاجرين المنفصلين عن ذويهم، إن مركز "تورنيو" بتكساس يعتبر جزءا من "نظام إفلاس أخلاقي".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، أن السياسي جواكين كاسترو زار مع عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين ما يسمى بمدينة الخيام.

ووصف كاسترو الظروف المعيشية في المنشأة بأنها مقبولة، لكنه قال " إن هذا الأمر كله جزء من نظام مفلس أخلاقيًا" ، بينما قال النائب بيتو أورورك " إن الأطفال في المرفق لا يعلمون متي سيلتقون بأهلهم .. لا يعرف الأطفال الموجودون هنا متى سيمكنهم رؤية والديهم.. هذا في حد ذاته غير إنساني".

وأوضح النواب إن خيام المنازل تضم 20 قاصرا في كل خيمة، وإن العاملين بالمرافق يبدو أنهم يبذلون قصارى جهدهم للعمل مع الأطفال المحتجزين.

وأطلق الديمقراطيون والجمهوريون موجة من الانتقادات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تم الكشف عن أن آلاف الأطفال انفصلوا قسرا عن والديهم على الحدود واحتجزوا في مرافق اعتقال منفصلة.

وتراجع ترامب - الذي خضع لضغط الحزبين - عن سياسته يوم الأربعاء الماضي ، ووقع أمرا تنفيذيا يقضي بوقف انفصال الأسر ، إلا أن هذا الأمر التنفيذي لا يعالج مستقبل العائلات المهاجرة التي تم فصلها، حيث نص القرار على إبقاء معظم العائلات في حجز واحد بينما ينتظر البالغون إجراءات المحكمة.

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