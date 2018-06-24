وزير الكهرباء يشدد على ضرورة التأكد من القراءات



طالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال إجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع ، بضرورة التأكد من دقة القراءات ، وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة ، والإهتمام بحل شكاوى المواطنين .



وأكد شاكر على توفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات ، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة ،وحول أهمية القضاء على سرقات التيار أكد على أهمية تدعيم الضبطية القضائية بالكفاءات اللازمة للقضاء على السرقات بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.



واستعرض المهندس محمد أحمد أبو العزم عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، خلال إجتماعه مع وزير الكهرباء ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن محافظات المنوفية ، القليوبية ، الغربية .



وقدم تقريرا أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية .



وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الذاتية أوضح أنه جاري تنفيذ عمليات بمبلغ 158.8 مليون جنية حتي 31 /5 /2018 ،

و تنفيذ عمليات بمبلغ 568.2 مليون جنية حتي 31 /5 /2018 من خلال الخطة الطموحة بداية من 13 / 8 / 2017 .



وحول خطة تعديل المسار الهوائي إلي كابلات أرضية فقد تم اعتماد مبلغ 195.7 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى 30 / 06 / 2018 لتعديل الخطوط الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وجاري تنفيذ عمليات بمبلغ 176 مليون جنيه ، و تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات للغير بإجمالى يصل إلى حوالى 234.9 مليون جنيه .



كما تم الانتهاء من عدد من الإحلالات والتجديدات والتوسعات حيث تم احلال عدد 246 محول ، تم اضافة عدد 98 محول لتحسين الجهود ، تم فرد 557.1 كم كابلات لتحسين اداء مغذيات الجهد المتوسط ، وتم احلال عدد 2144 عامود جهد متوسط، كما تم احلال 184.8 كم موصلات جهد متوسط ، وتم احلال وتجديد عدد 10 موزعات ، وتم اضافة عدد 1.5 موزع جديد بإجمالي عدد (11.5) موزع ، وتم احلال عدد 12454 عامود جهد منخفض.



و شدد الدكتور شاكر على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين وذلك من خلال الدوائر الأساسية والدوائر البديلة ، أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر قبل القيام بأعمال الصيانة.



وفى إطار المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى على مستوى الجمهورية فقد تم الانتهاء من تركيب 290 عداد ذكى فى نطاق عمل الشركة وذلك ضمن المرحلة الأولى وجارى الإعداد للمرحلة الثانية والتى تتضمن تركيب 2700 عداد ، للوصول إلى المرحلة الالثة والنهائية والتى تتضمن تركيب مايقرب من 27 ألف عداد.



وأوضح عسل أنه تم تطوير فروع الشركة حيث تم تطوير عدد 5 فروع ( كفر الزيات – سمنود – تلا – منوف – قها ) ، وجاري تطوير عدد 4 فروع ( السنطة – اشمون – زفتي – قطور). كما تم الانتهاء من عدد من أعمال التطوير علي مستوي الشركة من خلال تطوير معدات النقل بالشركة ، كما تم أيضًا تدعيم منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع حيث تم شراء 175 ماكينة شحن إضافية خاصة بالمقرات فى نطاق عمل الشركة ،



وأضاف "عسل" أن الشركة قد نجحت من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار وتم تحرير عدد 1960 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالى ما تم تحصيله 1263 محضر بإجمالى قيمة تصل إلى حوالى 3,5 مليون جنيه.



كما شدد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة و سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

