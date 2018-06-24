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أخبار العالم

الجيش اسرائيل يطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة قادمة من سوريا.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:07 م
صاروخ باترويت
صاروخ باترويت
على صالح
اطلق الجيش الاسرائيلى اليوم الاحد صاروخ باتريوت على هدف فى المجال الجوى السورى، اعلن انه شكل تهديدا للكيان المحتل عبر الحدود مع سوريا

ووفقا لما نشرته صحيفة هارتس الاسرائيلية منذ قليل فإن جيش الاحتلال لم يستطع تحديد ماهية الهدف

وتشير الصحيفة الاسرائيلية إلى انه وفي وقت سابق ذكر سكان شمال اسرائيل انهم سمعوا دوي انفجار وشاهدوا دخان في السماء.

واعلن جيش الاحتلال أنه أطلق صاروخ باتريوت على المجال الجوي السوري ، مستهدفا طائرة بدون طيار اقتربت من سوريا ،
كما ذكر انه لم يحدد نوع الطائرة، زعما بعدم سماح القوات الاسرائيلية بما وصفته انتهاك سيادتها الجوية

وابتعدت الطائرة "بدون طيار" عن الحدود دون أن يصيبها الصاروخ الاسرائيلي وفقا لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية يؤكد صحة ما اعلنه جيش الاحتلال.

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