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الأحد 24 يونيو 2018 - 25 : 01 م
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إسرائيل تطلق صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار
الأحد 24/يونيو/2018 - 01:05 م
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رويترز
قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة بدون طيار قادمة من ناحية سوريا لكنه لم يصبها.
وأضاف أن الطائرة انسحبت.
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