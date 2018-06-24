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أخبار العالم

إسرائيل تطلق صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:05 م
صدى البلد
رويترز
قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة بدون طيار قادمة من ناحية سوريا لكنه لم يصبها.

وأضاف أن الطائرة انسحبت.

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