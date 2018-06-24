عبد العال: التحكيم أفضل الطرق للفض بين النزاعات في الاستثمار

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القضاء والتحكيم وجهان لعملة واحدة ولكن التحكيم يتسم بالسرعة وسرعة البت في الأحكام.



وأوضح عبد العال في كلمته خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، في انعقادها الاول اليوم الأحد، ان التحكيم يرتبط بالتجارة والمعاملات الدولية، ما يفسر وجود العديد من المنازعات الاقتصادية والاستثمارية.



وأشار إلى أن مصر انضمت الى اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعد العمود الأساسي للتحكيم، مضيفا أن أهمية التحكيم تبدو في تميزه في المساهمه الفعالة من المتخصصين القانونيين في اطار الخصوصية ، بجانب الاتصال المباشر بين المحكمين والأطراف المتنازعة للتوصل لحلول مرضية للطرفين.



وأكد رئيس مجلس النواب أن التحكيم افضل الطرق للفض بين النزاعات في الاستثمار من غير اللجوء للقضاء المعروف بالبطء، مشيرا إلى أن التحكيم من أهم مظاهر العصر الحديث، ومن أهم سمات التجارة الدولية لجذب المشاريع والإستثمارات في جميع المجالات، مؤكدا أن تحقيق فاعلية التحكيم يتطلب احترام هيئة التحكيم.



وتابع :"تدشين هذا الاتحاد واعتماد تشكيله النهائي انجاز ستجني ثماره قريبا".



وكان قد انطلق المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث جاء على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي الرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطي و المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

