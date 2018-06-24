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التعليم: 50 حالة غش منهم 30 تشيير.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:11 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إعداد الامتحان عملية علمية لها أصولها ويتم عمله وفقا لمعايير تتناسب مع قدرات الطلاب ولكنها تتضمن اسئلة للطالب فوق المتوسط لتمييز المتفوقين.

وأضاف "حجازي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم، أن العام الحالي شهد تقبلا أكبر لنظام "البوكليت" والذي يحتاج إلى إجابات مختصرة لعدد كبير من الأسئلة مما يوفر للطالب درجات أكثر.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، أن هناك لجان بعينها تكررت التجاوزات وبناء عليه يتم تغيير رئيس اللجنة بشكل دوري حرصا على عدم الغش فيها، متابعا أن هناك 50 حالة غش فقط العام الحالي منهم 30 فقط تشيير وهي أرقام بسيطة للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، لافتًا إلى ان عدد طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هذا العام بلغ عددهم 656.643 طالب.

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