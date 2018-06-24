إصابة 3 ملاحظين بالثانوية العامة فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 3 ملاحظين، بعد انقلاب سيارة كانت تقلهم، قادمة من محافظة بنى سويف، وكانوا متوجهين إلى مركز العدوة بأقصى شمال المنيا، لمراقبة امتحانات الثانوية العامة، حيث انحرفت السيارة بالطريق الصحراوى الغربي، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن سيارة كانت تقل ملاحظين للمراقبة على الامتحانات وانحرفت بهم مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 ملاحظين، ولم تتأثر اللجان بغياب الملاحظين، حيث تم الاستعانة بالاحتياط.



يذكر أن طلاب الثانوية العامة ادوا الامتحانات فى مواد الاحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.