ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إصابة 3 ملاحظين بالثانوية العامة فى انقلاب سيارة بالمنيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:50 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ايمن رياض
أصيب 3 ملاحظين، بعد انقلاب سيارة كانت تقلهم، قادمة من محافظة بنى سويف، وكانوا متوجهين إلى مركز العدوة بأقصى شمال المنيا، لمراقبة امتحانات الثانوية العامة، حيث انحرفت السيارة بالطريق الصحراوى الغربي، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن سيارة كانت تقل ملاحظين للمراقبة على الامتحانات وانحرفت بهم مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 ملاحظين، ولم تتأثر اللجان بغياب الملاحظين، حيث تم الاستعانة بالاحتياط.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة ادوا الامتحانات فى مواد الاحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر رحيل كابوريا عن الفريق

اليوم.. الظهور الأول لجهاد جريشة فى كأس العالم

وصول جثمان اللواء باقي زكي إلى كنيسة مارمرقس لصلاة الجنازة..فيديو و صور

الصوفية: وقف نائب الطريقة المسلمية وإحالة المشاركين في واقعة الرقص للتحقيق

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الثانوية بالإسكندرية

نجم الاهلي السابق: كوبر اختار الطريقة الأنسب للمنتخب المصرى

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

أحمد موسى: المنتخب بيلعب بلياردو.. وفتحى عمل كارثة.. والسعيد مجاش

ألمانيا تعتذر للسويد على الاحتفال المستفز الذي أغضب مدربهم

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

رسميا .. الأهرام سبورت يطلب ضم حامد وجبر مقابل 5 ملايين دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

فيديو

أبوالعينين: مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية.. فيديو وصور
أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو
شاهد.. طريقة تحضير البرجر الصحي في المنزل
بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا
نصر: الاتحاد العربى للتحكيم نموذج تحميه دولة القانون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟