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برلمان

البرلمان يطلب استدعاء وزير الشباب ورئيس اتحاد كرة القدم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:54 ص
المنتخب المصرى
المنتخب المصرى
معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن اللجنة ستتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وذلك لاستدعاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم ، لمناقشة نتائج المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم فى روسيا.

وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستناقش أيضا مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم توزيع التذاكر على الجماهير المصرية فى مصر، هذا بالإضافة إلى خطة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن الهدف من استدعاء وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم هو كشف كافة الحقائق أمام الشعب المصرى بشأن بعثة المنتخب المصرى فى كأس العالم بروسيا.

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