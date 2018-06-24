التعليم: طالبة ألقت بنفسها من الدور الثالث خلال امتحان علم النفس

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك طالبة ألقت بنفسها من الدور الثالث بإحدى لجان الثانوية في ابانوب بمحافظة أسيوط، خلال امتحان علم النفس.



وقال حجازي إن الطالبة سقطت في فناء المدرسة وأصيبت بكسر في عمودها الفقري، لافتا الى أن وصول الطلاب لهذه الحالة سببه ضغط الاهالي عليهم من أجل السعي لجمع أكبر كم من الدرجات بغض النظر عن الفهم.