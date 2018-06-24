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أخبار البلد

التعليم: طالبة ألقت بنفسها من الدور الثالث خلال امتحان علم النفس

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:08 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك طالبة ألقت بنفسها من الدور الثالث بإحدى لجان الثانوية في ابانوب بمحافظة أسيوط، خلال امتحان علم النفس.

وقال حجازي إن الطالبة سقطت في فناء المدرسة وأصيبت بكسر في عمودها الفقري، لافتا الى أن وصول الطلاب لهذه الحالة سببه ضغط الاهالي عليهم من أجل السعي لجمع أكبر كم من الدرجات بغض النظر عن الفهم.

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