شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات تركيا على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، من أبرزهم مراد دالكليش وهاديسا وبيلين كارهان وكاجلار أرتغرل وإريم ديرجي.



وقد بدأ الناخبون الأتراك عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد صباح اليوم الأحد.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 56 مليون ناخب تركي في عموم البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 أعوام ونصف العام.



ويتنافس في سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.



وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسي سيجري تطبيقه بعد تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي جمهوري في استفتاء أجرى في أبريل 2017.



