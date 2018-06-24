ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:12 م
قسم الفن
حرص عدد كبير من نجوم ونجمات تركيا على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، من أبرزهم مراد دالكليش وهاديسا وبيلين كارهان وكاجلار أرتغرل وإريم ديرجي.

وقد بدأ الناخبون الأتراك عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد صباح اليوم الأحد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 56 مليون ناخب تركي في عموم البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 أعوام ونصف العام.

ويتنافس في سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسي سيجري تطبيقه بعد تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي جمهوري في استفتاء أجرى في أبريل 2017.

ترشيحاتنا

السعودية تفرض عقوبة قاسية على مصوري ومطاردي السائقات بالمملكة

صفحات الغش تنشر صورًا من امتحانات أحياء وديناميكا وعلم نفس الثانوية

وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

هيكتور كوبر يتحدث عن مستقبله التدريبي مع منتخب مصر

مخطط لتكريك نهر النيل وضمان حرية الإبحار.. فيديو

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم... فيديو

الجيش الإسرائيلي يستهدف طائرة بدون طيار داخل الأجواء السورية

صبا مبارك بإطلالة رياضية في جلسة تصوير جديدة.. صور

أمراض كارثية تخفيها انتفاخات العين والهالات السوداء

شاهد..زغاريد وورود احتفالا بقيادة المرأة السعودية للسيارة

أردوغان يواصل اعتقال معارضيه بتهمة التخطيط للانقلاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

برج العرب الجديدة: إنجاز 90% من عمارات دار مصر.. فيديو
وزير العدل: إنشاء أكاديمية لإعداد كوادر وكفاءات شابة.. فيديو
عبد العال: الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات حلم تحقق اليوم
مخطط لتكريك نهر النيل وضمان حرية الإبحار.. فيديو
عرفات: تطوير المجرى النهري لتفعيل النقل متعدد الوسائط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟