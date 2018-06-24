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أخبار البلد

التعليم: ضبطنا 8 حالات غش بلجان الثانوية اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:14 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، انه تم ضبط 8 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة لامتحانات مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

وأكد أنه تم ضبط طالبين توأم فى لجنة بأسيوط، أحدهما يدعى الحسن والآخر الحسين صوروا صفحات من كراسة امتحان فى علم النفس ونشروها على صفحات الغش، مؤكدا انه تم ضبطهما لتطبيق العقوبات القانونية ضدهما.

وأكد حجازي ، أن اي طالب يقوم بتصوير ونشر صفحات من كراسة الامتحان سوف يحرم عامين من دخول الامتحان .

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