عنيك في عنينا: 265 نظارة طبية مجانية لأهالي قرية فى الفيوم

أعلن عمران الحجر، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بمحافظة الفيوم، توزيع 265 نظارة طبية مجانية لأهالي قرية الحجر والقرى المحيطة بها التابعة لمركز إطسا بالفيوم.



وأشار الحجر في بيان، إلى أن هذه الدفعة من النظارات الطبية هي الخامسة التي تقدمها مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى لأهالي المحافظة، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث تخطى عدد النظارات التي تم توزيعها حتى الآن أكثر من 1200 نظارة.



وأكد أنه جار الانتهاء من جميع قوائم انتظار العمليات الجراحية من القوافل السابقة التي أطلقت بالمحافظة خلال الستة أشهر الماضية، موضحا أن المبادرة تتحمل تكلفة العلاج والعمليات الجراحية بالكامل لجميع المرضى غير القادرين الذين يتأكد استحقاقهم للدعم من خلال البحوث الميدانية والاجتماعية.

