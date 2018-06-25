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برلمان

ياسين عبد الصبور يتقدم باقتراح برغبة بشأن تطوير مناطق أسوان

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:58 ص
ياسين عبد الصبور
ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
أكد ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة بأسوان أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ستناقش عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب بشأن محافظة أسوان.

وأشار "عبد الصبور" إلى أنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن إيقاف قطاري 2007 - 2009 في محطة كلابشة بمحافظة أسوان.

كما تقدم نائب المصريين الأحرار باقتراح برغبة بشأن تخصيص مبنى حي الصداقة بأسوان كاستراحة لأطباء مستشفى الصداقة المغتربين من الأطباء والعمال.

ومن ناحية أخرى تقدم ياسين عبد الصبور باقتراح برغبة بشأن تطوير إحدى قرى مدينة أسوان لتصبح مزارا سياحيا بالمحافظة.

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