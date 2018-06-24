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فن

ليلة هنا وسرور يقارب الـ800 ألف جنيه إيرادا يوميا

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:29 م
صدى البلد
سمر سعد
استطاع الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام أن يحقق ايرادات مرتفعة وحصد الملايين في سباق إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق إيرادا يوميًا 772 ألف جنيه ليلة أمس السبت، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب الأفلام، ملاحقًا فيلم حرب كرموز الذي يحتل المركز الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، وتأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

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