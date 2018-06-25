رياضة البرلمان: لا نحتاج لقانون جديد لتنظيم روابط المشجعين

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن قانون الرياضة الجديد الذى وافق عليه البرلمان كافِ، ولسنا فى حاجة إلى قانون جديد لتنظيم إنشاء روابط لتشجيع الأندية، مشيرا إلى أن هناك مادة فى قانون الرياضة الجديد تنظم ذلك.



وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الرياضة الجديد يسمح بتنظيم عمل روابط تشجيع الأندية وإنشاء مقرات لها، مضيفا: "إننا ننتظر إقرار وزارة الشباب والرياضة للائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد، حتى تخضع هذه الروابط للقانون".



وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد ستساهم فى تفعيله على أرض الواقع وتطبيق بنوده، بهدف دعم الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة، حتى تكون فى مكانة عالية على مستوى العالم.



وكان قد قال النائب إبراهيم عبد الوهاب أنه يعكف ومعه عدد من النواب لإعداد مشروع قانون لإنشاء روابط تشجيع للأندية كبديل لروبط الألتراس المخالفة للقانون، وذلك من خلال التنسيق مع الأندية ووزارة الداخلية.



وأكد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون يستهدف أيضا عودة جماهير كرة القدم مرة اخرى إلى المدرجات، مشيرا إلى انه سيتم عرض مشروع القانون على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور الانتهاء من إعداده.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المقرر أن يأخذ آراء عدد المتخصصين فى مشروع القانون ومنهم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ، والنائبة رانيا علواني ، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بشئون الرياضة فى مصر.

