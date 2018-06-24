عاشور: اختيار عناصر التحكيم في فض المنازعات تم وفق معايير دولية

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إن المستثمر لن يقبل التحكيم الا إذا اطمأن له، مشيرا إلى أن مصداقية الاتحاد تثبت نجاحه.





وتابع "عاشور"، في تصريح لــ"صدى البلد"، على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، اليوم الأحد، أن الاتحاد العربي معني أيضا بتطوير المحكمين بمؤهلات علمية وتدريبية، ووضع الشروط والضوابط لوضع أحكام قضائية، مشيرا إلى أن اختيار العناصر تم وفق معايير دولية.





وانطلق المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث يأتي على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثل عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، و سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.



