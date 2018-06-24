ماعت للسلام : أمريكا تمارس ضغوطا غير أخلاقية على العالم

أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها لجميع الممارسات الأمريكية التى لا تتوافق مع أبسط معايير حقوق الإنسان، ولا تخدم السلام العالمى بحال من الأحوال، وترسخ لمنطق القوة و"البلطجة".



وقالت المؤسسة إنه أصبح واضحًا للجميع أن محور السياسة الخارجية الأمريكية أصبح منصبًا على حماية إسرائيل وتحصينها ضد الانتقادات الحقوقية المستمرة لسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، بل ودعم قيام دولة الاحتلال الإسرائيلى بخرق كل القرارات الأممية بما فيها تلك القرارات التى وافقت عليها الولايات المتحدة في سنوات سابقة كانت فيها السياسة الأمريكية أكثر التزامًا بالمعايير الأخلاقية، وما يؤكد علاقة القرار الأمريكى المتعجرف بموقف مجلس حقوق الإنسان المحترم من إسرائيل وجرائمها، ما أكدته مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أنه لا يمكن قبول التحيز المستمر ضد إسرائيل فى مجلس حقوق الإنسان ورفضها غير المبرر لخضوع إسرائيل باستمرار للفحص والمراقبة في تعاملها مع الفلسطينيين.



وأكدت تضامنها مع كل الأصوات الأممية العاقلة والرشيدة التي رفضت الضغط الأمريكي على المجلس بقرار الانسحاب، ومن ذلك تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التى القاها في مطلع الدورة 38 للمجلس يوم 20 يونيو 2018، والذي اعتبر الانسحاب الأمريكى أحد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان. وتأكيده أن المجلس هو الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التى تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بمشاركة فعالة من المجتمع المدنى، وكذلك تصريحات الاتحاد الأوروبى التى اعتبرت القرار الأمريكى سيسهم في الإضرار بالدور الدولى للولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى الحالي دونالد ترامب تقود جهودًا منظمة لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتتخذ العديد من القرارات التى ستكون لها تأثيرات سلبية على جهود حماية حقوق الإنسان في العالم.



وطالبت "ماعت" مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية رقم 38، بعدم الاستجابة للضغط الأمريكى، وأن يتخذ من القرارات والإجراءات ما يكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية المستمرة فى حق الفلسطينيين العزل، والعمل على تفعيل قراراته السابقة التي كانت متوافقة مع معايير حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينية، والمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطينى، كما تطالب المؤسسة بأن يرفع مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرًا وافيًا عن الممارسات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعي لاختطاف القرار الأممى فى طريق يتناقض بشكل جذرى مع كل القيم والمبادئ التى قامت عليها المنظومة الأممية.



تتساءل ماعت عن دور المنظمات الحقوقية الأمريكية الكبرى، وتطالبها بأن تمارس حملة توعية وضغط في الداخل الأمريكي لجعل مواطني الولايات المتحدة على علم بالجرائم التى ترتكبها حكومتهم، وتفضح عدوانها على الشعوب، وتوظيفها لموارد الشعب الأمريكى من أجل حماية كيان معتصب يقتل أصحاب الحق بدم بارد.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فاجأت الأوساط الحقوقية الدولية بانسحابها من مجلس حقوق الإنسان، وفقًا لبيان صادر مساء الثلاثاء الماضى، وذلك ضمن سلسلة من القرارات الأمريكية المتصادمة مع المنظومة الأممية والمنحازة لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تقوم بها دول حليفة للولايات المتحدة، فضلًا عن ممارستها لضغوط لا أخلاقية على العالم من خلال تخفيض مساهمتها المالية في بعض الهيئات الأممية التى تلعب دورًا محوريًا فى مساعدة اللاجئين.