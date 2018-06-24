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فن

إيرادات فيلم كارما تقترب من أبلة طمطم

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:00 م
صدى البلد
سمر سعد
اقترب فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد فى إيرادات أمس، السبت، من إيرادات فيلم "أبلة طمطم" لياسمين عبد العزيز.

وحقق "كارما" 221 ألفا و427 جنيها، بينما حقق فيلم "أبلة طمطم" أمس إيرادات 225 ألفا و526 جنيها.

ويناقش فيلم "كارما" قضية الإنسان المصري، وقضية الغنى والفقر، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.

فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، وبطولة عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، وخالد الصاوي، وسارة التونسي، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ووفاء عامر، ومجدي كامل، ومصطفى درويش، وحسن حرب، ويوسف الحسيني، وخالد تليمة، وعمر زهران.

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