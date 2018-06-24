ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اكتشاف سحلية بحرية عمرها 75 مليون سنة .. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:47 م
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف علماء الأحافير، حفرية قديمة محفوظة بشكل جيد لسحلية عتيقة لم تكن معروفة من قبل.

وكانت السحلية المكتشفة تعود إلى العصر الطباشيري، حيث كانت تجمع بين الثعابين والسحالي البحرية، ويعتقد أنها عاشت منذ حوالي 75 مليون سنة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأطلق العلماء اسم " Primitivus manduriensis" على الحفرية المكتشفة بعد العثور عليها في منطقة اندوريا الشهيرة بصناعة النبيذ الأحمر بمدينة بوليا ، الإيطالية ، حيث تم اكتشاف الحفرية في منطقة من المياه الضحلة.
اكتشاف سحلية بحرية عمرها 75 مليون سنة .. صور
اكتشاف سحلية بحرية عمرها 75 مليون سنة .. صور
اكتشاف سحلية بحرية عمرها 75 مليون سنة .. صور

ترشيحاتنا

أزمة بين الحضرى وهيكتور كوبر قبل مباراة مصر والسعودية

شاهد.. حالة نصب على الهواء في الست هانم

إثيوبيا تحقق مع 6 مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

بعد تتبع 500 زوج وزوجة.. دراسة تكشف سرا لراغبي الإنجاب بسرعة

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

صبا مبارك بإطلالة رياضية في جلسة تصوير جديدة.. صور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

شاهد .. قتل مراهق بالساطور.. والقاتل يعتذر على مواقع التواصل

رئيس النواب: انفراجة قريبة فى الاقتصاد

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

اليوم.. الظهور الأول لجهاد جريشة فى كأس العالم

20 دقيقة .. السنغال تسجل والعرضيات سر الخطورة أمام اليابان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طلاب أدبي دمياط: علم النفس سهل وتوقعنا الأسئلة
طالبة بجنوب سيناء: علم النفس والاجتماع سهل ومباشر
المرور السعودي يكشف عن أحدث جهاز لتحديد هوية قائدي السيارات
برلماني: المتحف الكبير إنجاز تاريخي ننافس به العالم
السعودية: تأهيل 40 محققة للتحقق من هوية المرأة على الطرق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟