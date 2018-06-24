اكتشاف سحلية بحرية عمرها 75 مليون سنة .. صور

اكتشف علماء الأحافير، حفرية قديمة محفوظة بشكل جيد لسحلية عتيقة لم تكن معروفة من قبل.



وكانت السحلية المكتشفة تعود إلى العصر الطباشيري، حيث كانت تجمع بين الثعابين والسحالي البحرية، ويعتقد أنها عاشت منذ حوالي 75 مليون سنة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".



وأطلق العلماء اسم " Primitivus manduriensis" على الحفرية المكتشفة بعد العثور عليها في منطقة اندوريا الشهيرة بصناعة النبيذ الأحمر بمدينة بوليا ، الإيطالية ، حيث تم اكتشاف الحفرية في منطقة من المياه الضحلة.

