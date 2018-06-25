ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم من يكتفي بالوضوء دون الغسل لإنهاء بعض المهام

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان على جنابة وأخر الغسل لحين الانتهاء من المهام الذى عليه فيجوز ذلك.

وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال «هل يجوز تأجيل الغسل من الحدث الأكبر دون إضاعة الصلاة؟»، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) كان يتوضأ من الجنابة ولا يغتسل، فيجوز لمن كان جنبًا أن يتوضأ ولا يغتسل لحين إنهاء بعض مهامه ولكن الأهم من ذلك أن لا تفتوته الصلاة، والوضوء إنما هو لتطهير أعضاء الوضوء.

ترشيحاتنا

غياب طالبة عن امتحان الأحياء يكشف انتحارها بسبب صعوبة الفيزياء

بيان ناري من هاني العتال بشأن قرارات مرتضى منصور

حكم من يكتفي بالوضوء دون الغسل لإنهاء بعض المهام

الإعلام السعودية تحذر المواطنين من تصوير وتداول صور سقوط الصواريخ

طالب مريض نفسيا يذبح والديه بكفر الدوار

أحمد موسى: محرم إنجه هو الرئيس الشرعي لتركيا.. فيديو

اشتعال التظاهرات في طهران بعد انهيار العملة الإيرانية .. فيديو

شاهد.. تزوير أوراق التصويت في الانتخابات التركية

مميش: إيرادات قناة السويس وصلت 5.6 مليار دولار والأعلى فى التاريخ

8 معلومات عن الحسناء المرشحة لـ منصب محافظ الدقهلية .. صور

11 جامعة بريطانية تفتتح فروعا لها في مصر

بعد فوز كولومبيا على بولندا .. تعرف على بابلو سكوبار .. متصدر تويتر .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة للحفاظ على وزنها .. فيديو
نادي المستقبل: لن نتنازل عن حقوق انتقال إبراهيم حسن للزمالك.. فيديو
طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو
طرح البرومو الدعائى لفيلم The Little Stranger .. فيديو
رسلان: محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا شغلتهم بالشأن الداخلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟