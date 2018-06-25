حكم من يكتفي بالوضوء دون الغسل لإنهاء بعض المهام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان على جنابة وأخر الغسل لحين الانتهاء من المهام الذى عليه فيجوز ذلك.



وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال «هل يجوز تأجيل الغسل من الحدث الأكبر دون إضاعة الصلاة؟»، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) كان يتوضأ من الجنابة ولا يغتسل، فيجوز لمن كان جنبًا أن يتوضأ ولا يغتسل لحين إنهاء بعض مهامه ولكن الأهم من ذلك أن لا تفتوته الصلاة، والوضوء إنما هو لتطهير أعضاء الوضوء.

