خسارة منتخب مصر للناشئات من صربيا بدورة ألعاب البحر المتوسط

افتتح منتخب مصر للناشئات، أولى مبارياته بدورة العاب البحر المتوسط والتى تقام بمدينه تراجونا الاسبانيه بخسارته من المنتخب الصربى بنتيجه 21/33.



ويتقابل منتخب الناشئات فى المباراه الثانيه يوم الاثنين 6/25 أمام مونتينيجرو ثم تركيا قبل أن يختتم مباريات الدور التمهيدي يوم 6/28 أمام مقدونيا.



وضمت قائمة منتخب الشابات مواليد ١٩٩٨ اللاعبات: يارا عبد المقصود، ريم ربيع، دنيا صقر، ياسمين وحيد، ياسمين شريف، مريم الشوربجي، ليله شريف، ليله وائل، تسنيم جمال، لمي الشواربي، شيماء صبرى، نيرفانا محمد، لينه العمراوي، رنا فتحي، ميار سامي، نورين علي عبد العزيز.



ويرأس البعثة مني أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، والجهاز الفني يضم: ناصر عبد الواحد مديرا فنيا، وكريم فرج مساعد، وسحر محمود مدير إداري، وزينب عبد الحليم علاج طبيعي.