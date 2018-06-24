ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

خسارة منتخب مصر للناشئات من صربيا بدورة ألعاب البحر المتوسط

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:39 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
افتتح منتخب مصر للناشئات، أولى مبارياته بدورة العاب البحر المتوسط والتى تقام بمدينه تراجونا الاسبانيه بخسارته من المنتخب الصربى بنتيجه 21/33.

ويتقابل منتخب الناشئات فى المباراه الثانيه يوم الاثنين 6/25 أمام مونتينيجرو ثم تركيا قبل أن يختتم مباريات الدور التمهيدي يوم 6/28 أمام مقدونيا.

وضمت قائمة منتخب الشابات مواليد ١٩٩٨ اللاعبات: يارا عبد المقصود، ريم ربيع، دنيا صقر، ياسمين وحيد، ياسمين شريف، مريم الشوربجي، ليله شريف، ليله وائل، تسنيم جمال، لمي الشواربي، شيماء صبرى، نيرفانا محمد، لينه العمراوي، رنا فتحي، ميار سامي، نورين علي عبد العزيز.

ويرأس البعثة مني أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، والجهاز الفني يضم: ناصر عبد الواحد مديرا فنيا، وكريم فرج مساعد، وسحر محمود مدير إداري، وزينب عبد الحليم علاج طبيعي.

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنهى إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بمصر.. فيديو وصور

وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

إثيوبيا تحقق مع 6 مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

رسميا .. الأهرام سبورت يطلب ضم حامد وجبر مقابل 5 ملايين دولار

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

إنجلترا تتقدم بهدف مبكر في شباك بنما.. فيديو وصور

الويشى: محمد صلاح غير صورة اللاعبين المصريين في أوروبا

الإمارات وجزر القمر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

الصوفية: وقف نائب الطريقة المسلمية وإحالة المشاركين في واقعة الرقص للتحقيق

عاجل.. انطلاق مباراة إنجلترا وبنما بإدارة جهاد جريشة بث مباشر

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الحضري يكشف حقيقة أزمته مع هيكتور كوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

فيديو

أبوالعينين: مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية.. فيديو وصور
أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو
شاهد.. طريقة تحضير البرجر الصحي في المنزل
بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا
نصر: الاتحاد العربى للتحكيم نموذج تحميه دولة القانون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟